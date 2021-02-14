Нарушение договоренностей и истинные цели Украины: что происходит в ДНР спустя шесть лет минских соглашений

Надежда на то, что конфликт в Донбассе можно урегулировать мирным путем, угасает с каждым днем. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» рассказал заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, Киев постоянно нарушает установленное перемирие.

«Летоисчисление у нас идет со "второго Минска" (минских договоренностей - прим. ред.). Можно сказать, что со "второго Минска" каждодневно идут нарушения. Ничего не поменялось. Шесть лет же было подписанию февральских минских соглашений. Да, были какие-то небольшие промежутки времени, когда не было стрельбы. Можно отметить, что было уменьшение обстрелов с последней договоренности о прекращении огня. Но стрельба как была, так и есть. Мы отмечаем это каждый день», - заявил Басурин.

Замначальника управления Народной милиции ДНР посоветовал Киеву перечитать соглашение. Он отметил, что нет ни одного пункта, который бы не нарушила Украина.

«Первое - нельзя вести никаких инженерных работ по улучшению позиции. Они нарушают, мы об этом постоянно говорим. Второй пункт - открытие огня. Мы говорим о том, что украинская сторона постоянно нарушает. Третий - это размещение техники в жилых кварталах или возле каких-то населенных пунктов. Они это нарушают. Запрет полетов беспилотных летательных аппаратов - они летают. Все пункты, которые существуют, Украина полностью нарушает», - подчеркнул он.

Басурин уточнил, что многочисленные нарушения фиксирует также миссия ОБСЕ. Последнее из них - перемещение военной техники, в том числе тяжелой.

«Подвоз происходит железнодорожным транспортом, вдоль всей линии соприкосновения идет перемещение техники в том или ином направлении. Также миссия ОБСЕ отмечает - то вооружение, которое должно было находиться на хранении, отсутствует, при этом отсутствует именно тяжелое вооружение», - сказал замначальника управления НМ ДНР.

Также Басурин прокомментировал поездку Владимира Зеленского на линию соприкосновения. По его словам, одна из целей президента Украины - отчитаться перед послами G7 о том, как тратятся деньги, которые выделяют Киеву.

«Второе - я думаю, он хочет поддержать позицию русофобскую, которая существует. Может, выпрашивает еще денег. Здесь же все в комплексе нужно смотреть: это изменение администрации США, это экономическая составляющая самой Украины, это та же вакцинация, которая якобы должна проходить, но она не проходит. Плюс он начинает быть похожим на Порошенко, когда начинает бороться со своими оппонентами - закрытие трех телеканалов, которые его не поддерживают, давление на различные политические партии», - заявил Басурин.

По его мнению, Киев активно стремится к дружбе с новой вашингтонской администрацией, однако у него пока что это не получается. Владимир Зеленский,подчеркнул Басурин, пытается доказать, что поддерживает ту же линию, что и США, то есть русофобию и желание дестабилизировать обстановку вокруг РФ.

На этой неделе постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские власти не скрывают свое нежелание выполнять обязательства в рамках минских соглашений. А депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал слова главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о якобы невыполнимости договоренностей. По его мнению, следующим шагом Киева может стать призыв к подписанию нового документа.