Хирург назвал три основных симптома атипичного инфаркта

Совсем бессимптомных инфарктов практически не бывает, но течение болезни со слабым проявлением симптомов - это довольно частое явление. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал военный врач, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев.

По его словам, к одному из признаков так называемого «тихого» инфаркта относится недолгое неприятное ощущение за грудиной или с левой стороны грудной клетки. Как правило, человек не воспринимает это всерьез. Следующий признак - боль в животе.

«Атипично - это как? То есть боли внизу верхних отделов живота. Очень часто врачи-терапевты, то есть врачи не хирургического профиля, осматривают живот, выслушивают, выявляют болевой синдром и направляют на хирургическое вмешательство, ненужное в данном случае», - подчеркнул врач.

Хорошев отметил, что также к атипичным симптомам можно отнести покалывания в плечах, кистях и пальцах.

«Появляется ощущение ползания мурашек в области плеча, предплечья, в области кистей рук, пальцев, ощущение незначительной ломящей боли в области плеча и предплечья», - добавил специалист.

Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Галина Лазаренко заявила, что симптомами так называемого «тихого» инфаркта являются одышка, приступы слабости и усталости, а также боль в животе и челюсти.