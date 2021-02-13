Синоптик рассказал, когда прекратятся аномальные снегопады в Москве

Большую часть субботы лучше провести дома. Весь день будет идти сильный снег, дуть порывистый ветер, а на дорогах сохранятся многокилометровые пробки. Такой прогноз дал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня суббота и на работу поедет гораздо меньшее количество горожан. Те из них, кто поедут должны иметь в виду, что большую часть дня метеорологическая обстановка будет неблагоприятной. Будут метели, плохая видимость и заносы на дорогах», - заявил он в беседе со «Звездой».

Тем временем, в Москве побит рекорд 1973 года по количеству осадков - меньше, чем за сутки выпала почти двухнедельная норма снега. Ожидается, что будет побит и еще один рекорд - по высоте сугробов. Это при том, что они уже достигают полуметра.

«Ослабевать снегопад начнет сегодня после 15 часов, если мы говорим о Москве. Слабый снег, но уже без метелей продолжится до конца недели. И только в понедельник проглянет солнце и прекратятся осадки, но будет очень холодно», - предупредил Леус.

Сегодня на столичных улицах масштабная уборка. Коммунальщики торопятся вывезти кубометры снега с основных магистралей и проездов. Рабочих рук не хватает, во дворах жилых домов буксуют автомобили, а пешеходы штурмуют снежные завалы. На уборку брошены более 13 тысяч машин, 56 снегоплавильных пунктов работают в авральном режиме. Похожая обстановка в Ивановской, Тульской, Ярославской областях.