Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Синоптик рассказал, когда прекратятся аномальные снегопады в Москве

Ян Брацкий
09:47 13.02.2021
Ослабевать снегопад начнет сегодня во второй половине дня, а окончательно осадки прекратятся только в понедельник.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Дмитрий Голуб, Global Look Press
Читайте нас на:

Большую часть субботы лучше провести дома. Весь день будет идти сильный снег, дуть порывистый ветер, а на дорогах сохранятся многокилометровые пробки. Такой прогноз дал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня суббота и на работу поедет гораздо меньшее количество горожан. Те из них, кто поедут должны иметь в виду, что большую часть дня метеорологическая обстановка будет неблагоприятной. Будут метели, плохая видимость  и заносы на дорогах», - заявил он в беседе со «Звездой».

Тем временем, в Москве побит рекорд 1973 года по количеству осадков - меньше, чем за сутки выпала почти двухнедельная норма снега. Ожидается, что будет побит и еще один рекорд - по высоте сугробов. Это при том, что они уже достигают полуметра.

«Ослабевать снегопад начнет сегодня после 15 часов, если мы говорим о Москве. Слабый снег, но уже без метелей продолжится до конца недели. И только в понедельник проглянет солнце и прекратятся осадки, но будет очень холодно», - предупредил Леус.

Сегодня на столичных улицах масштабная уборка. Коммунальщики торопятся вывезти кубометры снега с основных магистралей и проездов. Рабочих рук не хватает, во дворах жилых домов буксуют автомобили, а пешеходы штурмуют снежные завалы. На уборку брошены более 13 тысяч машин, 56 снегоплавильных пунктов работают в авральном режиме. Похожая обстановка в Ивановской, Тульской, Ярославской областях.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
08:10 В стране и мире
Минобороны Великобритании заявило о «шокирующем состоянии» армии
07:08 В стране и мире
Видео
Дорожный Армагеддон: пробки к утру субботы в Москве достигли девяти баллов
05:36 В стране и мире
Биолог допустил вероятность заражения COVID-19 от вакцинированных людей
05:00 В стране и мире
Новейшим самолетам Украины запретили подниматься в воздух
03:00 Армия
Видео
Ценный груз: Россия доставила в Тартус генераторы для использования в школах и больницах
Популярное
Популярное
Ровесники динозавров: новый вид рептилий открыли аргентинские ученые
Видео
Зубной мучитель: на Украине стоматолог избивала и душила детей
Видео
Груда металла: видео с места падения машины на электричку в Подмосковье
Видео
«От взрыва проснулся»: охранник взорвавшегося во Владикавказе супермаркета рассказал о своем спасении
Шеф-повар назвал главные ошибки при приготовлении картофельного пюре
Названы пять типов приложений, которые следует удалить с телефона
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.