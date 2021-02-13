«Это хамство и цензура»: руководитель делегации РФ в Вене отреагировал на блокировку аккаунта в Twitter

Константин Гаврилов рассказал телеканалу «Звезда» о возможной причине блокировки аккаунта российской делегации в Вене в Twitter.

«Последнее, что мы выставили, это мое выступление на семинаре по военным доктринам. Мы изложили нашу военную доктрину, наше отношение к тому, что проводит сейчас НАТО, Европа. Вечером вчера мы обнаружили, что работа нашего сайта приостановлена без объяснения причин. Я подозреваю, что наша информация расходится в оценке ситуации с НАТОвцами. Наверное, кому-то что-то не понравилось», - сказал руководитель делегации.

Он также отметил, что в настоящее время делегация работает с его личного аккаунта. Кроме того, скоро будет заведена страница в Telegram.

«Будем страховаться. Это хамство, цензура дикая. Всем вещают про свободу слова и так далее, просто противно слушать это», - подчеркнул Гаврилов.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Москва направила запрос в Twitter в связи с блокировкой официального аккаунта делегации России на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контролю над вооружениями.