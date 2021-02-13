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«Мне подарили чудо»: россиянка рассказала, как ей удалось выжить при нападении в Стамбуле

Анна Назайкина
15:44 13.02.2021
Вечером 24 января вооруженный ножом мужчина напал на трех россиян в Турции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Россиянка Александра Русанова, получившая ножевые ранения в результате нападения в Стамбуле, рассказала «Звезде» о своем состоянии, а также о том, как ей удалось выжить. Девушка успешно перенесла несколько операций и планирует продолжать лечение в России.

«Я жива. Я этому очень рада. Я рада, что мы все втроем живы. Врачи предупредили меня, что такие травмы быстро не проходят, что надо быть терпеливой и что как бы я там ни хотела, что бы ни думала, все равно надо быть готовой к боли. Боль - это не знак чего-то плохого, это - знак того, что травмы были сильными»,- сказала она.

Кроме того, Русанова поделилась воспоминаниями о вечере нападения. Она поблагодарила всех людей, благодаря которым ей и еще двум россиянам удалось выжить.

«У меня почти не было шансов, но они появились благодаря людям, которые не побоялись и выбежали на улицу нам помогать. Это было чудо. Эти шансы появились благодаря тому, что не было пробок и водители нас быстро домчали. Благодаря прекрасным врачам. Благодаря хирургам, которые прооперировали меня так, что я смогу со временем потом жить полноценно. И это чудо, которое мне подарили»,- заявила девушка.

Она также рассказала, что впоследствии врачи похвалили ее действия при самостоятельной доврачебной помощи, которую она оказала себе. Русановой удалось  замедлить кровопотерю и тем самым выиграть время, чтобы успеть доехать до хирургического стола. Девушка рассказала, что ранее она проходила курсы оказания первой помощи и посоветовала каждому сделать то же самое.

«Все это дало мне шансы, а из этих шансов врачи раздули жизнь. Если повезет и все пойдет правильно, то это будет полноценная продолжающаяся жизнь. Я сделаю все, чтобы она была со смыслом и без страха. Я очень благодарна всем людям, которые создали чудо»,- поделилась она.

Также Русанова рассказала, что ей нельзя будет 4 месяца напрягать пресс, чтобы не было расхождения швов, а уже через 10 дней можно будет сделать КТ. Также требуется восстанавливать руку.  

Напомним, что вечером 24 января вооруженный ножом мужчина напал на трех россиян в Стамбуле. Граждане - мужчина и две женщины - получили ранения, их госпитализировали в ближайшую больницу. Подозреваемый в преступлении был арестован.  

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