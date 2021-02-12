«Окна задрожали»: очевидец взрыва во Владикавказе рассказал о первых минутах после ЧП

Мощный взрыв во Владикавказе почувствовали на себе жильцы окрестных домов. Эпицентр происшествия располагался в спальном районе. Во многих домах взрывной волной выбиты стекла. Один из очевидцев произошедшего, Чингиз Бетеев, поделился своими впечатлениями со «Звездой».

«Около двух километров от места взрыва до моего дома. Окна задрожали, такая волна была. Я сразу понял, что был взрыв, а минуты черед две начали подъезжать на место пожарные и сотрудники полиции. Пострадавших там не должно быть. Там охранника не бывает, везде сигнализация, никого там нет», - рассказал Бетеев.

По предварительным данным, причиной ЧП послужил взрыв газа в помещении продуктового супермаркета. Он превращен в руины, как и магазин бытовой химии, расположенный рядом. На место случившегося продолжают прибывать полицейские, спасатели и медики.