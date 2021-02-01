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Врач рассказал, почему бывают повторные случаи заражения COVID-19

Ирина Киселенко
22:32 01.02.2021
При повторном заражении человек получает более высокую дозу вируса и он «пробивает» остаточный иммунитет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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При заболевании COVID-19 иммунитет человека может вести себя по-разному. О том, почему возникают повторные случаи заболевания, и как при этом ведет себя вирус, рассказал «Звезде» доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Иммунитет при этом заболевании достаточно своеобразный и есть повторные случаи заболевания, они не очень частые. Сказать, что этот человек может повторно заболеть, а у этого такого шанса нет - довольно трудно, пока этот вопрос точно не ясен. Ясно только то, что повторные случаи бывают изредка», - сказал врач.

Он отметил, что это значит, что иммунитет, скорее всего, возникал, а потом постепенно слабел. Такое может быть, если в иммунной системе человека возникло мало клеток памяти.  

«Кроме того, любой иммунитет может быть "пробит" очень высокой дозой вируса. Не исключено, что при повторном случае заражения, человек получает более высокую дозу вируса, и он «пробивает» остаточный иммунитет.  Но в основном это должно проходить легче, потому что какие-то остатки иммунитета есть и они должны "мобилизоваться". Поэтому чаще всего должно проходить легче, но известно, что иногда проходит не легче», - отметил Альтштейн.

В заключении врач добавил, что если человек постоянно сдает анализы на антитела - это не защищает его,  а «соблюдение противоэпидемических мер, дистанцирование,  маска и работа в удаленном доступе - это защищает. Также зачищает и вакцинация».

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