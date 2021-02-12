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Ветеринар оценил возможные риски для здоровья голубых собак в Дзержинске

Анна Назайкина
18:29 12.02.2021
Ранее голубые собаки были замечены на территории химического предприятия.
Ветеринар оценил возможные риски для здоровья голубых собак в Дзержинске
© Фото: Алексей Алексеев, Facebook
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Ветеринарный врач Михаил Шеляков  рассказал «Звезде», каким образом могли окраситься в голубой цвет собаки, замеченные на территории дзержинского предприятия. По мнению специалиста, животные не могли приобрести такой равномерный окрас, самостоятельно извалявшись в каком-то веществе.    

«Равномерно краской себя покрыть собака, конечно, не может. В любом случае это дело рук человека. И не обязательно с хулиганскими целями. Существуют в ветеринарии такие антисептики с подобным оттенком, которые применяются для дезинфекции ран. Может, какой-то человек по совету врача решил обработать собак. Это безопасно для собак, но они после этого цвета необычного бывают», - сказал он.

По словам Шелякова, если бы псы извалялись в каком-то химическом веществе, как предполагалось ранее, их состояние резко бы ухудшилось.   

Сегодня представители администрации Дзержинска совместно с зооэкспертами осмотрели голубых собак, обнаруженных на предприятии «Дзержинское оргстекло». Было отмечено, что состояние животных не вызывает подозрений. Сообщалось, что экстренная помощь животным не требуется. На территории предприятия источник краски обнаружить не удалось.

В ближайшее время животных доставят в госпиталь: собаки не имеют бирок, поэтому их требуется осмотреть, вакцинировать и стерилизовать, после чего псов выпустят на прежнее место обитания.

Ранее голубые собаки были замечены на территории химического предприятия в нижегородском Дзержинске. Пользователи Сети публиковали фотографии животных с необычным окрасом. Конкурсный управляющий акционерного общества «Дзержинское оргстекло» Андрей Мисливец предположил, что собаки могли испачкаться в остатках химических веществ.

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