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Пашаев назвал ложной информацию о допросе жены Ефремова по делу о подкупе свидетелей

Иван Линдеманн
18:31 12.02.2021
Ранее СМИ сообщили, что Софья Кругликова якобы присутствовала при разговоре артиста и его бывшего адвоката. Таким образом, у нее должна быть информация, действительно ли защитник предлагал дать деньги людям для дачи ложных показаний.
Пашаев назвал ложной информацию о допросе жены Ефремова по делу о подкупе свидетелей
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что супругу артиста доставили на допрос по делу о подкупе свидетелей.

«Конечно, ничего не соответствует действительности», - сказал он телеканалу «Звезда».

Ранее о том, что супругу Ефремова вызвали на допрос, сообщил один из Telegram-каналов. По его данным, Софья Кругликова якобы присутствовала при разговоре артиста и его бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Таким образом, у нее должна быть информация, действительно ли защитник предлагал дать деньги людям для дачи ложных показаний.

Пашаев отметил, что Кругликова никогда не присутствовала при их разговорах с Ефремовым.

«Не было ничего. Я вчера разговаривал с Софьей, она у меня спрашивала номер следователя. Еще нет никаких следственных мероприятий», - уточнил юрист.

Напомним, что до этого в СМИ появилась информация, что Ефремов якобы рассказал, что передал Пашаеву на каждого лжесвидетеля 1,5 миллиона рублей. При этом до них якобы дошло только по 300 тысяч. Речь идет о тех, кто в суде говорил, что не видел актера за рулем при ДТП. Нынешний адвокат Михаила Ефремова эту информацию опроверг.

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