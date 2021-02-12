Пашаев назвал ложной информацию о допросе жены Ефремова по делу о подкупе свидетелей

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что супругу артиста доставили на допрос по делу о подкупе свидетелей.

«Конечно, ничего не соответствует действительности», - сказал он телеканалу «Звезда».

Ранее о том, что супругу Ефремова вызвали на допрос, сообщил один из Telegram-каналов. По его данным, Софья Кругликова якобы присутствовала при разговоре артиста и его бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Таким образом, у нее должна быть информация, действительно ли защитник предлагал дать деньги людям для дачи ложных показаний.

Пашаев отметил, что Кругликова никогда не присутствовала при их разговорах с Ефремовым.

«Не было ничего. Я вчера разговаривал с Софьей, она у меня спрашивала номер следователя. Еще нет никаких следственных мероприятий», - уточнил юрист.

Напомним, что до этого в СМИ появилась информация, что Ефремов якобы рассказал, что передал Пашаеву на каждого лжесвидетеля 1,5 миллиона рублей. При этом до них якобы дошло только по 300 тысяч. Речь идет о тех, кто в суде говорил, что не видел актера за рулем при ДТП. Нынешний адвокат Михаила Ефремова эту информацию опроверг.