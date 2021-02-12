Диетолог предупредил о смертельной опасности растворимого кофе
Михаил Гинзбург заявил, что этот напиток нельзя употреблять людям с болезнями сердца.
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Растворимый кофе, как и любой другой, опасен тем, что содержит кофеин. Значит, его нельзя употреблять людям с гипертонией и ишемической болезнью сердца. Об этом предупредил диетолог Михаил Гинзбург.
«Избыток кофеина может повысить давление, может затруднить приток питательных веществ к сердечной мышце. Это может привести к инфаркту», - сказал он телеканалу «Звезда».
По его мнению, рисковать здоровьем ради того, чтобы выпить растворимый кофе, не стоит.
«Растворимый, на мой взгляд, за исключением содержания кофеина, вообще не кофе. Это какая-то имитация», - уточнил врач.
Ранее ученые сообщили, что употребление настоящего кофе способно защищать от развития жировой болезни печени, диабета второго типа и рака.