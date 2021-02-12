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Строитель объяснил, почему магазин во Владикавказе разрушился до основания при взрыве

Иван Линдеманн
16:10 12.02.2021
По словам Азария Лапидуса, будущий собственник явно не задумывался о вероятных последствиях при выборе типа конструкции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Заслуженный строитель России Азарий Лапидус рассказал телеканалу «Звезда», почему при взрыве во Владикавказе магазин разрушился до основания.

«Подобные здания обычно строятся в виде объектов с несущими либо железобетонными, либо металлическими конструкциями. Соответственно, у них предусмотрены несущие колонны.  Так, как сложилось это здание, оно явно не должно было сложиться. Мы же говорим про Владикавказ - район с повышенной сейсмикой. Я думаю, это произошло на этапе, когда девелопер или будущий собственник выбирал виды конструкции, которые нужно использовать. Он явно не задумывался о ситуации, когда может произойти подобный взрыв или какая-то еще техногенная история», - сказал он.

Также специалист отметил, что в разделе проектной документации есть пункт, в котором для особо сложных объектов предусмотрен расчет на подобные мероприятия. Но данный магазин к сложным объектам не относился.

«Поэтому выбрали наиболее простой вариант строительства. Но, честно говоря, мне сложно представить, как был выполнен конструктив, если все сложилось до мельчайших элементов», - подчеркнул Лапидус.

Мощный взрыв, который уничтожил супермаркет и магазин бытовой химии, прогремел во Владикавказе в пятницу, 12 февраля, утром. Инцидент произошел за несколько минут до открытия торговых точек, поэтому никто не погиб. Предварительной причиной мог стать взрыв газа.

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