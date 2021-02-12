Строитель объяснил, почему магазин во Владикавказе разрушился до основания при взрыве
Заслуженный строитель России Азарий Лапидус рассказал телеканалу «Звезда», почему при взрыве во Владикавказе магазин разрушился до основания.
«Подобные здания обычно строятся в виде объектов с несущими либо железобетонными, либо металлическими конструкциями. Соответственно, у них предусмотрены несущие колонны. Так, как сложилось это здание, оно явно не должно было сложиться. Мы же говорим про Владикавказ - район с повышенной сейсмикой. Я думаю, это произошло на этапе, когда девелопер или будущий собственник выбирал виды конструкции, которые нужно использовать. Он явно не задумывался о ситуации, когда может произойти подобный взрыв или какая-то еще техногенная история», - сказал он.
Также специалист отметил, что в разделе проектной документации есть пункт, в котором для особо сложных объектов предусмотрен расчет на подобные мероприятия. Но данный магазин к сложным объектам не относился.
«Поэтому выбрали наиболее простой вариант строительства. Но, честно говоря, мне сложно представить, как был выполнен конструктив, если все сложилось до мельчайших элементов», - подчеркнул Лапидус.
Мощный взрыв, который уничтожил супермаркет и магазин бытовой химии, прогремел во Владикавказе в пятницу, 12 февраля, утром. Инцидент произошел за несколько минут до открытия торговых точек, поэтому никто не погиб. Предварительной причиной мог стать взрыв газа.