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Момент взрыва во Владикавказе попал на видео

Ян Брацкий
14:24 12.02.2021
Мощным взрывом были полностью уничтожены продуктовый супермаркет и магазин бытовой химии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ossetia News, ВК
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Момент разрушительного взрыва в супермаркете во Владикавказе попал на видео. Кадры, снятые камерой наружного наблюдения с одного из соседних зданий, опубликованы в аккаунте Ossetia News в социальной сети «ВКонтакте». На них видно облако пыли и летящие в разные стороны обломки.

Инцидент произошел в районе рынка «Викалина» на улице Гагкаева. Взрыв превратил в руины продуктовый супермаркет и магазин бытовой химии. За медицинской помощью обратились несколько человек, включая жильцов окрестных домов. Взрывной волной в них выбило стекла.

По предварительным данным, причиной происшествия мог стать взрыв газа. Более точную информацию сотрудники специальных служб и ведомств озвучат после получения первых итогов предварительного расследования.

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