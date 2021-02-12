Момент взрыва во Владикавказе попал на видео

Момент разрушительного взрыва в супермаркете во Владикавказе попал на видео. Кадры, снятые камерой наружного наблюдения с одного из соседних зданий, опубликованы в аккаунте Ossetia News в социальной сети «ВКонтакте». На них видно облако пыли и летящие в разные стороны обломки.

Инцидент произошел в районе рынка «Викалина» на улице Гагкаева. Взрыв превратил в руины продуктовый супермаркет и магазин бытовой химии. За медицинской помощью обратились несколько человек, включая жильцов окрестных домов. Взрывной волной в них выбило стекла.

По предварительным данным, причиной происшествия мог стать взрыв газа. Более точную информацию сотрудники специальных служб и ведомств озвучат после получения первых итогов предварительного расследования.