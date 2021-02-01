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«Ускоряет импульсы в нервной системе»: врач рассказал о полезных свойствах голубики

Ирина Киселенко
21:32 01.02.2021
Если употреблять голубику из магазина, то она не даст полезных свойств для человека.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Самое сильное и важное, что может голубика - ускорять импульсы в нервной системе и в коре головного мозга. Об этом рассказал «Звезде» врач-генетик, кандидат медицинских наук Юрий Шарец.

«У голубики есть несколько важных свойств - бактерицидное, противомикробное. Второе - обмен веществ. Самое сильное и важное, что голубика ускоряет импульсы в нервной системе, в коре головного мозга, в периферической нервной системе, то есть она влияет на медиаторы», - сказал врач.

Он отметил, что если говорить иначе, то проводники голубики становятся сверхпроводимыми и влияют на зрение, слух, память и внимание.

«Если вы съедите один килограмм за зимний сезон, то это не повредит. А если есть постоянно, то лучше по пять ягодок в день. Если вы будете есть голубику из магазина, то пользы большой это не принесет», - подчеркнул эксперт.

Также Юрий Шарец добавил, что если употреблять голубику из магазина, то она не дает полезных свойств для человека, а наоборот, может принести вред.

«При интенсивном производстве шкурка становится тонкой, водянистой и она быстро портится. Я уже не говорю о том вреде, который получают покупатели, потому что они рассчитывают на пользу, а получают вред», - заключил эксперт.

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