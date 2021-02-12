Инженер назвал свою версию причины взрыва во Владикавказе

Инженер сервисной службы по газовому оборудованию Эдуард Милованов рассказал «Звезде», что причинами мощного взрыва в супермаркете во Владикавказе могли стать халатное отношение и неправильная эксплуатация оборудования, которое при правильной установке и использовании не могло взорваться.

«Халатное отношение. Неправильная эксплуатация просто. Новый объект они не смогли бы сдать, если бы не было системы сигнализации загазованности. Возможно, ее просто потом отключили. Ее нужно ежегодно отправлять на проверку. Вот установлена система, вы сдали полностью котельную в Роспотребнадзор. Год прошел, ее необходимо полностью обслужить, данные датчиков нужно отправить на проверку в государственные измерительные центры, чтобы полностью проверить их работоспособность и потом обратно поставить. Это будет система точной работы», - поделился эксперт.

Также причиной ЧП, по мнению специалиста, могла стать установка неподходящего оборудования: зачастую оно неправильно подбирается, некорректно организовывается система теплоснабжения. Также могли быть проблемы с дымоходами и вентиляционными каналами безопасности, считает Милованов.

Ранее стало известно, что во Владикавказе прогремел мощный взрыв на улице Гагкаева в районе рынка «Викалина». Взрывной волной уничтожены два магазина. Это спальный район, вокруг много жилых домов. По предварительной информации, погибших нет. За медицинской помощью обратились два человека, у них незначительные травмы.