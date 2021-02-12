«Я плакала и кричала»: жительница Владикавказа рассказала о взрыве в супермаркете

Жильцы спального района во Владикавказе, где мощный взрыв уничтожил супермаркет и магазин бытовой химии, не могут прийти в себя. Хлопок раздался рано утром, когда многие еще были в своих постелях.

«Я спала и много чего не поняла сразу. Все слышали грохот и видели этот мусор, который летел», - призналась жительница одного из соседних домов по имени Светлана.

В панике женщина и ее соседи поспешили на улицу. В этот момент в воздухе было огромное количество строительной пыли, а сверху падали обломки.

«Когда я выбежала, думала, что в нашем доме что-то случилось. Все эти обломки просто падали вниз, и все. Потом я узнала. Все слышали грохот и видели этот мусор, который летел. Было очень страшно, я даже плакала и кричала. Там нашли человека, и с ним все нормально», - добавила пенсионерка.

Этим человеком оказался охранник супермаркета Зуа Засаев. Каким-то чудом он не пострадал при взрыве, и спасатели извлекли его из-под обломков невредимым. По предварительной версии, возможной причиной случившегося мог стать взрыв газа в помещении супермаркета. На месте ЧП продолжается разбор завалов, работает техника.