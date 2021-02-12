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Эксперт назвал возможные причины мощного взрыва во Владикавказе

Анна Назайкина
10:31 12.02.2021
Ранее стало известно, что в столице Северной Осетии прогремел мощный взрыв на улице Гагкаева в районе рынка «Викалина».
Эксперт назвал возможные причины мощного взрыва во Владикавказе
© Фото: ТРК "Звезда"
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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал «Звезде» о возможных причинах мощного взрыва, который прогремел сегодня в районе рынка во Владикавказе. По мнению специалиста, могла произойти утечка из газопровода.

«Вполне возможно, там ночью какая-то утечка была из газопровода. Не такого бытового, как у нас на кухне. Может быть, у них какая-то печь была, котел большой стоял, который позволял обогревать весь магазин, то есть какая-то своя котельная с крупным котлом. Ну, соответственно, газа больше приходит, газопровод толще - больше пропускная способность. Если с него утечка пошла, то за ночь вполне мог распространиться газ. Там не было какого-то огромного горения, потом, там объем метана небольшой был, но из-за того, что он смешался с воздухом, эта газовоздушная смесь могла взорваться», - объяснил он.

Юшков также рассказал, что иногда коммерческие организации, когда делают незаконную врезку газопровода, получают газ из этих газопроводов без учета. Такие методы также небезопасны и могут стать причиной опасного инцидента.

Ранее стало известно, что во Владикавказе прогремел мощный взрыв на улице Гагкаева в районе рынка «Викалина». Взрывной волной уничтожены два магазина. Это спальный район, вокруг много жилых домов. По предварительной информации, погибших нет. За медицинской помощью обратились два человека, у них незначительные травмы.

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