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Психолог рассказала, как часто супруги должны созваниваться

Ян Брацкий
07:45 11.02.2021
Лучше заранее обговорить, как часто и по каким причинам можно звонить своей половине на работу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Patricia Zavala, Unsplash
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Частые звонки одного из супругов могут разрушить брак. Об этом предупреждает психолог Алиса Метелина. В разговоре со «Звездой» специалист подчеркнула, что речь идет о навязчивом желании быть всегда на связи. Обычно, такую потребность испытывают женщины, особенно в период декретного отпуска, отметила Метелина.

«Мужчина сосредоточен на внешнем мире и его время полностью заполнено делами, ситуациями, событиями. Женщина, наоборот, сидит дома и ее жизнь рутинна. В таком случае она хочет получать впечатления от мужа. Супругам надо поговорить и озвучить свои проблемы. Женщина должна понять, что мужчина не может уделить ей столько времени, но и мужчина обязан подумать, как расцветить будни жены», - сказала психолог.

В противном случае, в поисках сильных эмоций и впечатлений, жена может начать закатывать истерики и скандалы.

«Он может писать один раз в день, или позвонить, когда будет собираться выходить с работы. Можно взять няню, а супругу отправить на курсы, чтобы она тоже была занята», - предположила Метелина.

Значительно хуже обстоят дела в тех случаях, когда одному из супругов просто необходимо быть на связи круглые сутки. Это может быть болезненным проявлением страхов или следствием психологических проблем.

«Это говорит о разном уровне отношений и психологической зрелости. Когда мы говорим про зрелую любовь, она не требует регулярных звонков. Мы уверены в человеке и понимаем, что он занят и вернется. Когда человек постоянно хочет быть на связи, это говорит о том, что у него есть тревожная привязанность. Это детская травма, которая так выражается. Такие отношения заканчиваются», - с сожалением констатировала эксперт.

Она рекомендовала супругам чаще быть вместе, разговаривать и проговаривать свои проблемы, если они возникают в отношениях. Иначе любой стресс может стать пусковым механизмом скандала, который приведет к дальнейшим проблемам.

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