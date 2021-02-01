Россиян предупредили о возможном росте цен на автомобили и мебель

Производители металла и древесины существенно повысили цены на свою продукцию. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. По его словам, за последний месяц стоимость металла поднялась на 30 процентов.

«Металл связан с ростом цен на металл на международных рынках, раз цена растет там, производители повышают и на внутреннем рынке», - подчеркнул эксперт.

Примерно в 30 процентов фиксируется удорожание и материалов для производства мебели, включая древесно-стружечные плиты и МДФ, отметил Калинин, обратив внимание, что в итоге это удорожание будет «транслировано в стоимость мебели, жилья и машин, которые производятся в Российской Федерации».

По словам эксперта, частично рост цен объясняется изменением мировых ставок на фрахт (оплата за перевозку груза), в результате чего удорожают доставляемая морем продукция, включая мебель и товары легкой промышленности.