Эксперт объяснила, как пошлина на экспорт сои сдержит цены на продукты питания

Введение пошлины на экспорт сои направлено на защиту национальных потребителей и на стабилизацию цен на бобы на внутреннем рынке. Об этом заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова в комментарии «Звезде».

По словам эксперта, решение государства ввести с 1 февраля экспортную пошлину на соевые бобы в 30% объясняется увеличением экспорта на этот товар. Как подчеркнула Долгова, из-за роста общемировых цен на сою российские аграрии увеличили ее поставки за рубеж, сократив продажи на внутреннем рынке.

«Особенно это выгодно для тех производителей, которые находятся в восточной части страны, потому что экспорт в азиатские страны выгоден, и спрос там на сою постоянно является высоким», - пояснила Долгова.

Она отметила, что соевые бобы используются при производстве многих продуктов питания, включая диетические, а также кормов для животных, поэтому сокращение товара на внутреннем рынке может привести к росту цен как на продукцию, где используется соя, так на мясо. Тогда как введение экспортной пошлины позволит насытить внутренний рынок соей, позволив сдержать рост цен пределами инфляции.

Согласно данным Всемирного банка, в октябре прошлого года тонна соевых бобов стоила 454 доллара, в декабре – уже 503 доллара.