Врач рассказала, как правильно выбирать доступные аналоги импортных лекарств

Оригинальные лекарственные препараты лучше копирующих их дженериков, однако при соблюдении определенных условий аналоги приобретать допускается. О том, как правильно выбрать лекарство, в беседе со «Звездой» рассказала врач-терапевт Анна Белоусова.

По ее словам, нужно обращать внимание на страну-производителя. Положительно зарекомендовавшими себя дженериками являются препараты, произведенные в России, Индии и Польше – ими чаще всего заменяют лекарства из Израиля, США и Швейцарии. Помимо этого, обязательно следует изучить состав препарата.

«Действующее вещество или действующие вещества должны быть абсолютно одинаковы и в абсолютно одинаковой дозировке. Тогда мы знаем, что имеем дело с препаратами практически аналогичными. Если мы посмотрим на сопровождающие вещества, которые создают плотность, вес таблетки или капсулы и так далее, если они тоже идентичны, мы можем говорить о том, что это полный аналог и это может дать нам возможность купить дженерик», – пояснила Белоусова.

В случае, когда присутствует разница в действующих веществах и их количестве, лучше сделать выбор в пользу оригинального препарата, отметила собеседница.

«Тем не менее, если нет возможности приобрести оригинальный препарат по очень-очень дорогой цене, то лучше приобрести дженерик, это лучше, чем не приобрести ничего», – добавила терапевт.

Ранее врач рассказал об опасных лекарствах из домашней аптечки.