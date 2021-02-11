Эксклюзив Сотрудничающий с «Хором Турецкого» композитор отреагировал на включение артистов в черный список Минкульта Украины Иван Линдеманн Дмитрий Таравков назвал произошедшее политическими играми. © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Читайте нас на: Сотрудничающий с «Хором Турецкого» композитор Дмитрий Таравков назвал политическими играми включение артистов музыкального коллектива в черный список министерства культуры Украины. «Дело в том, что все, что происходит, кощунственно, и, на мой взгляд, это игры политические... Считаю, что все это происходит в интересах каких-то правящих структур», - сказал он телеканалу «Звезда». Пять участников «Хора Турецкого» попали в список российских артистов, действия которых якобы создают угрозу национальной безопасности Украины, в четверг, 11 февраля. Всего на данный момент в этом перечне значатся имена 171 человека. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика