В РАН назвали возможную причину появления «земного» вещества на Марсе

Химия Марса раньше не предусматривала наличие хлороводорода, и после того, как данный элемент был обнаружен в атмосфере Красной планеты, ученые не исключают, что на ней могут происходить вулканические извержения. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал астрофизик, заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев.

«Десять лет назад был запланирован спутник по поиску новых составляющих в атмосфере Марса. Измерения начались весной 2018 года, когда была сформирована окончательно орбита этого спутника. Наш прибор приступил к работе. Вначале мы сосредоточились на метане, но искали и другие газы... Мы нашли новый атмосферный компонент - хлороводород. Химия Марса его раньше не предусматривала. Придется теперь всецелую цепочку соединений, связанных именно с хлором, с хлоросодержащими веществами, раскручивать и исследовать, какие могут быть последствия этого. И, конечно, главная интересная вещь в этом открытии, что хлороводород - это один из вулканических газов, может, не самый обильный при вулканических извержениях, при дегазации, но это один из потенциальных вулканических газов. Не исключаем, что это свидетель идущей в настоящее время вулканической активности на Марсе», - объяснил специалист.

Ранее сообщалось, что российский прибор на борту орбитального аппарата миссии ExoMars 2016 впервые смог прямыми измерениями обнаружить хлороводород в атмосфере Марса. По данным Роскосмоса, это открытие говорит о неизвестных ученым механизмах взаимодействия поверхности и атмосферы планеты.

Согласно двум основным гипотезам о появлении хлороводорода, его источниками могут быть частицы пыли, поднятой с поверхности, или активный вулканизм.