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Эксперт рассказал, кто пострадает из-за новых правил тюнинга автомобилей

Светлана Иванова
11:18 01.02.2021
Люди могут вносить изменения в конструкции автомобилей из-за климатических условий или особенностей здоровья, указал Максим Кадаков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Новые правила к тюнингу машин, вступившие в силу с 1 февраля, усложнят жизнь автолюбителям, которые вынуждены вносить изменения в конструкции транспортных средств в силу необходимости. В частности, из-за суровых условий севера или из-за особенностей здоровья. Об этом заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в комментарии «Звезде».

«Под тюнинг подпадают не только люди, которые хотят побаловаться и прикрутить что-то к своей машине для красоты, под эти изменения подпадают вообще любые переделки, к сожалению, в некоторых регионах люди вообще не могут эксплуатировать автомобили без переделок, и они (люди – прим. ред.) теперь оказываются в интересном положении», - указал автоэксперт.

Кадаков обратил внимание на северные территории нашей страны, где из-за сильного мороза владельцам приходится проводить некоторые манипуляции со своими автомобилями.

«Якутия, где холода такие, что все производят какие-то манипуляции со своими автомобилями, на зиму наклеивают сверху, к примеру, второе лобовое стекло из-за теплопотери, все индивеет и так далее. С внутренней стороны стекла покрывают ПЭТ-пленкой», - подчеркнул Кадаков.

Он добавил, что под тюнинг подпадает и переделка автомобилей под управление инвалидов.

С 1 февраля действуют новые правила для внесения изменений в конструкции автомобилей. Для получения разрешения на проведение автотюнинга водителям необходимо получить заключение предварительной технической экспертизы и протоколы проверки, которые будут занесены в специальный реестр.

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