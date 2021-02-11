Медитация и лечебное голодание: терапевт рассказал, как пережить непогоду метеозависимым

Резкие перемены погоды, обильные снегопады и скачки атмосферного давления отрицательно сказываются на самочувствии метеозависимых людей. Об этом накануне сильнейшего снежного шторма в Центральной России рассказал врач-терапевт Александр Барвинский. Для такой категории пациентов он рекомендовал прием соответствующих лекарственных препаратов и адаптивные методики.

«Нужно вести здоровый образ жизни, заниматься собой и использовать методы развития адаптивных способностей своего организма к перепадам погоды и температуры. Это закаливание, физические нагрузки, медитативные практики, бани и сауны, а также лечебное голодание. Правильное использование этих стрессовых методов позволит избавиться от подобных проблем, и тогда любая погода будет хорошей», - заявил Барвинский в беседе со «Звездой».

Тем, кто практикует подобные методы оздоровления, шанс проверить их эффективность представится уже сегодня вечером. Синоптики предупредили о наступлении на столичный регион «черной метели». Балканский циклон принесет обилие снега и ветра. Видимость значительно ухудшится, дороги заметет огромными сугробами, а температура понизится.