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«Мы в большой опасности»: эксперт ВОЗ оценил новые гипотезы о происхождении коронавируса

Анна Касаткина
03:00 10.02.2021
Несмотря на все риски, связанные с распространением новых инфекций, поводов смотреть в будущее с пессимизмом нет, подчеркнул специалист.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Человечество находится в большой эпидемиологической опасности из-за увеличения контактов с дикой природой, однако смотреть в будущее с пессимизмом в связи с этим не стоит. Об этом в беседе со «Звездой» заявил представитель регионального Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Олег Стороженко, комментируя выводы экспертов организации о появлении COVID-19 после поездки в Ухань.

Ранее специалисты ВОЗ отчитались о результатах экспедиции в Ухань, во время которой проводили поиски возможного источника новой коронавирусной инфекции. По итогам было выдвинуто три приоритетных версии – передача вируса к человеку от дикого животного, переход патогена с дикого животного на домашнего и затем к человеку, а также попадание инфекции в организм после употребления в пищу мяса дикого или домашнего животного. Гипотеза о распространении вируса из биолаборатории не нашла подтверждений и будет исключена из дальнейшего расследования.

По словам Стороженко, в данный момент понятен круг животных, которые являются биологическими резервуарами этой инфекции в живой природе, среди них – панголины, летучие мыши и ряд других представителей фауны.

«Безусловно, мы находимся в большой опасности, поскольку человечество растет, человечество развивается, и чем больше нас становится, тем больше нам нужно места, где мы живем. Соответственно, мы тесним живую природу и в большем контакте находимся с дикими животными. А чем больше контакт – тем выше вероятность заразиться», – сказал собеседник.

В то же время Стороженко отметил, что уже достигнут «фантастический прогресс» в изучении коронавирусной инфекции, методов ее лечения и создании вакцин против этого заболевания.

«Я не считаю, что мы должны смотреть в будущее с каким-то пессимизмом, с каким-то ужасом. Да, мы живем в мире, который представляет опасность для человека, но так было всегда и нам нужно как-то с этим жить», – заключил эксперт.

Ранее теории ВОЗ о происхождении COVID-19 прокомментировал эксперт из Китая. Он отметил, что расследование подтвердило превосходство науки над конспирологическими теориями.

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