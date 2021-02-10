Невролог рассказала, о чем сигнализирует «немой инсульт»

«Тихий», или «немой инсульт», - это нарушение мозгового кровообращения, которое происходит в функционально не значимом участке мозга. Такое явление не представляет опасности для жизни человека, однако является тревожным признаком. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала невролог Юлия Покровская.

Врач рассказала, что обычно при инсульте происходит нарушение мозгового кровообращения в значимой зоне. Например, в зоне, отвечающей за речь, за движения рук, ног, за чувствительность, за равновесие. В такой ситуации пациент сам замечает, что с ним что-то не так, или замечают родственники. Это в большинстве случаев приводит к тому, что человек оперативно обращается за медицинской помощью и получают ее своевременно.

При «немом инсульте» происходит нарушение кровотока в участке мозга и гибель части нервных клеток в функционально не значимой зоне. Это объясняет отсутствие явных клинических проявлений.

«Это проходит практически незаметно для пациента, но, если потом ретроспективно опрашивать человека, можно сказать, что было какое-то недомогание, скачки давления. Но во многих случаях ничего выведать не удается, просто когда-то что-то было», - поделилась невролог.

Врач рассказала, что такой инсульт выявляется в дальнейшем, когда проводится КТ или МРТ и обнаруживается очаг поврежденной ткани мозга.

«Сам по себе инсульт не опасен, поскольку можно сказать, что повезло, что он затронул не очень значимую зону мозга, то есть он не оказывает далекоидущих влияний, не нарушает качество жизни, и существенное влияние на продолжительность жизни он тоже не оказывает. Но это очень грозный признак с той стороны, что раз произошел инсульт в одной зоне, он может произойти и в другой», - сказала Покровская.

По словам специалиста, такой инсульт - это повод серьезно задуматься о своем здоровье, пересмотреть свой образ жизни, начать регулярно наблюдаться у врачей. Совокупность мероприятий способна снизить риски возникновения другого инсульта, который может привести к более серьезным последствиям.

«В качестве профилактики инсульта важно отметить четыре позиции: контроль уровня глюкозы в крови, уровня холестерина, артериального давления и свертывание крови», - объяснила медик.

Человеку без хронических заболеваний достаточно проверять данные показатели раз в год. При возникновении изменений сдавать данные анализы нужно чаще, периодичность определяется врачом. Совокупность всех этих мероприятий снижает риски сердечно-сосудистых осложнений, увеличивает продолжительность и качество жизни, заключила врач.