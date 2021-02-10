Невролог рассказал, как распознать «тихий инсульт» на ранних стадиях

Невролог Петр Труханов рассказал «Звезде», как на ранних стадиях распознать «тихий инсульт», который, как правило, не влечет за собой выраженной клинической симптоматики. Кроме того, врач рассказал о том, каким образом происходят такие нарушения в головном мозге.

По словам специалиста, опасность представляют именно причины такого явления. «Тихий инсульт» может произойти на фоне повышения артериального давления, различных изменений крови и образования тромбов. Также Труханов рассказал о последствиях такого нарушения.

«Последствия опасны тем, что это будут уже крупные инсульты, а повторные нарушения мозгового кровообращения всегда опасней, потому что во время первого ткань мозга уже и так находится в кислородном голодании, она и так уже перенесла стресс, а второе может быть когда угодно - это может быть час, а могут быть и месяцы», - объяснил врач.

По словам невролога, данный процесс все же проявляется клинически, однако в основном пациенты не обращают на эти признаки внимания.

«Ну вот у мужчины средних лет онемела рука. Он что, побежит к врачу? Да нет, онемела - сама пройдет, думает он. А вот все-таки идти надо, потому что если онемела больше, чем на пять минут, больше чем на 20-30 минут, - это уже звоночек», - сказал он.

Труханов отметил, что порой пациент может сам не замечать каких-то изменений в себе, и тогда очень важен отклик со стороны окружающих. По словам медика, внешний контроль другими людьми может иногда оказать самую сильную помощь.

Также специалист подчеркнул, что есть возможность отследить на ранней стадии некоторые изменения, которые могут являться предпосылками приближающегося «немого инсульта».

«Минимальные изменения мы, конечно, можем увидеть на МРТ, но тут единственный момент, что метод дорогостоящий. А вот в ходе диспансеризации можно обнаружить тревожные признаки. Делается на диспансеризации ЭКГ - можно найти нарушения сердца, скорректировать их заранее и таким образом защитить пациента», - заявил невролог.

Также специалист рассказал, что в ходе профилактического медицинского осмотра может быть сделан анализ крови на свертываемость, в результате которого можно обнаружить проблемы и решить их.

Если такой инсульт уже произошел, его никак отследить не получится, если пациент не будет регулярно обследоваться, заключил Труханов.