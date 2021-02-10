Пуля в мозгу: травматолог рассказал, как выживают пациенты после страшных травм головы

Кандидат медицинских наук, травматолог Артем Катулин рассказал «Звезде» о том, каким образом выживают пациенты с инородными телами в голове. По словам специалиста, после такой серьезной травмы человек может выжить, если не повреждены какие-то важные структуры головного мозга.

Ранее стало известно, что 5 февраля 37-летний мужчина был госпитализирован в ростовскую городскую больницу с шариковой ручкой, которая прошла сквозь его глаз и мозг. Нейрохирурги провели сложную операцию, пациента поместили в реанимацию, однако впоследствии мужчина скончался.

«Не были повреждены какие-то двигательные центры. И это вполне возможно и естественно. А то, что он умер, значит, произошла все-таки гематома или травма каких-то там отделов мозга, что привело к смерти», - рассказал врач.

По словам травматолога, существует большое количество историй, когда пули или какие-то другие инородные тела застревают в голове и люди продолжают жить с таким повреждением.

«Инородное тело в первую очередь не вынимается вне больницы, чтобы не возникло кровотечения. Если инородное тело вошло в тело и оно где-то там, если не кровит, оно, может быть, пробороло, например, сосуд, своим собственным телом перекрыло», - объяснил специалист.

Врач рассказал, что, как только предмет будет извлечен из тела, «перекрытие» пропадет, и может начаться сильное кровотечение, поэтому вне больницы инородное тело вынимать не стоит, заключил Катулин.