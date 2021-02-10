Инженер-эколог рассказал о самых опасных местах для установки роутера в квартире

Инженер-эколог Иван Калинин рассказал «Звезде», где не стоит располагать роутер для раздачи Wi-Fi. По словам специалиста, необходимо учитывать, что такие устройства являются источником электромагнитного излучения радиочастотного диапазона, которые могут быть вредны для здоровья человека.

«Частота радиоволн примерно составляет в среднем в большинстве случаев от 1,4 до 5 ГГц...Разные роутеры могут давать и более высокое электромагнитное излучение в радиочастотном диапазоне, поэтому такими бытовыми вещами необходимо обходиться очень аккуратно и располагать их в правильном месте, особенно если это касается жилых помещений»,- сказал эксперт.

По словам Калинина, роутер лучше расположить подальше от спальных мест и рабочей зоны. Наиболее удачным является расположение такого устройства в коридоре, потому что расстояние будет достаточным, чтобы был хороший сигнал, но при этом будет происходить меньше влияния на человека.

«Сейчас, конечно же, много различных, скажем так, исследований, которые говорят, что это абсолютно безопасно, что это источник очень незначительный в бытовом плане...По практическим измерениям , которыми занимается наша лаборатория уже более 10 лет...когда мы приезжаем с профессиональным оборудованием для измерения электромагнитных волн, мы видим, что такие источники реально могут давать повышенные электромагнитные излучения»,- объяснил специалист.

Также инженер порекомендовал заботиться не только о себе, но и об окружающих: необходимо располагать роутер так, чтобы не было вреда для здоровья соседей. При установке устройства важно учитывать, чтобы через стену могут находиться, например, спальные места близ живущих людей.