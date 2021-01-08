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Эксперт рассказал, из-за чего может воспламениться смартфон на морозе

Егор Левин
17:28 08.01.2021
Илья Корнейчук описал, чего не стоит делать со своим телефоном, чтобы не спровоцировать короткое замыкание в холодное время года.
Эксперт рассказал, из-за чего может воспламениться смартфон на морозе
© Фото: Jaap Arriens, XinHua, Globallookpress

Вопреки устоявшемуся мнению о том, что использование смартфонов на холоде сильно влияет на их работоспособность и ресурс батареи, на самом деле мороз негативно сказывается на ней лишь в случае, если попытаться в этот момент зарядить телефон.

«Если взять пауэрбэнк (переносное зарядное устройство - прим. ред.) и воткнуть его в телефон с быстрой зарядкой, это многократно ускоряет деградацию аккумулятора и его анода, из-за чего происходит металлизация лития. То же самое происходит при вскрытии аккумулятора и его повреждении», - рассказал «Звезде» эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

Подобные мероприятия становятся катализаторами для короткого замыкания из-за поступления большого объема тепла и самовоспламенения аппарата. Конкретно же использование на морозе не влияет на ресурс аккумулятора, но иногда заставляет его быстрее разряжаться в конкретный момент.

Ранее эксперт рассказал, чем опасно использование беспроводной зарядки смартфонов. Существуют легенды, согласно которым магнитное поле зарядки портит микросхемы, а сами зарядные устройства негативно влияют на здоровье пользователя или изнашивают аккумулятор. Однако эти мифы не всегда являются правдой.

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