Гибкие экраны и двойные фронтальные камеры: как изменятся смартфоны в будущем

Тренд на будущие 2-3 года в развитии новых моделей смартфонов наметился уже сейчас. Как рассказал главный редактор портала BigGeek.ru Николай Николаев, устройства будут выпускаться в новом форм-факторе с гибкими экранами в более тонком корпусе.

Что касается камер в смартфонах, то они становятся лучше с каждым годом.

«Нам уже кажется, что качество камер улучшать уже некуда, однако производители продолжают нас удивлять. Например, в последнее время они оснащаются датчиками, которые позволяют значительно улучшать нормативы и автофокус, и производить качественную съемку даже в темноте», - рассказал «Звезде» эксперт.

Кроме того, в смартфонах появляется огромное количество функций для пользователей Instagram, благодаря которым они могут быстрее делать снимки и пересылать их или редактировать уже в нужном формате для соцсетей.

«Появляются также двойные фронтальные камеры, хотя производители все равно пытаются сохранить максимум двойного экрана на экране. Сейчас эта технология далека от идеала, но в этих камерах тоже есть смысл. Так как одна камера может использоваться для обычного разговора, а вторая - для более широкого угла картинки», - комментирует эксперт.

Что касается размера телефона, в ближайшие годы он вряд ли уменьшится, поскольку, как показывает тенденция, в России очень полюбили смартфоны с большим экраном, и производители продолжат увеличивать заряды дисплея. А электронные часы, поясняет Николай Николаев, пока все же останутся небольшим гаджетом, который можно будет по-прежнему брать с собою на пробежку, а не встраивать в них смартфоны и заменять их ими.