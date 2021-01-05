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Свидетельница раскрыла подробности стрельбы в подъезде московской многоэтажки

Анна Берестовая
03:52 05.01.2021
На стене и полу лифта в жилом доме были обнаружены следы крови.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Жительница столичного многоквартирного дома, в подъезде которого ранее мужчина открыл стрельбу, рассказала «Звезде» подробности произошедшего. Первые свидетельства инцидента Ксения Меньшикова заметила, спускаясь на лифте из квартиры на первый этаж дома.

«В маленьком лифте на кнопках - следы крови, и на полу тоже следы крови», - описала свидетельница.

Через некоторое время женщина услышала мужской  крик. Слова разобрать ей не удалось. После этого она спустилась и вышла из дома.

«Выхожу, а здесь уже вся территория оцеплена. Мне кричат девушка, заходите обратно...Подбегает росгвардеец, заводит меня в подъезд...Он сказал, что мне подниматься нельзя, поскольку на 23 этаже стреляют», - рассказала Ксения.

Местная жительница отметила, что задержанного лично она не знала, однако мужчина не имел никакой отрицательной репутации среди соседей. По ее словам, консьержка подъезда отзывалась о правонарушителе, как об абсолютно адекватном человеке. Меньшикова также добавила, что инцидент вместе с задержанием продлился около двух-трех часов.

Ранее сообщалось, что мужчина, по предварительным данным, находившийся в неадекватном состоянии, открыл огонь в подъезде дома на улице Васильцовский стан. Предположительно, правонарушитель стрелял из ружья.

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