Двойное дно: как контрабандисты XVI века пытались обмануть таможенников

Первые попытки скрыть от взора таможни контрабанду и запрещенные товары берут свое начало еще в царской России. Так, в московском Центральном музее таможенной службы хранится экспонат 16-го века, времен царя Алексея Михайловича. Это сундук, но с хитростью, если поднять его боковую стенку, то можно обнаружить двойное дно, в котором можно прятать те или иные предметы. О том, что там могли хранить и какие товары в те времена считались запретными в программе «Военная приемка» рассказал сотрудник центрального музея таможенной службы Николай Муратов.

«В первую очередь, в качестве контрабанды здесь могли прятать запретные товары. Например, шкурки соболей. Лучшие соболи Российского государства являлись запретным товаром. Это товары, которыми мог торговать только сам государь как главный купец. Еще табак, к примеру. Табак это уже не запретный, а запрещенный товар вообще. Это был, можно сказать, наркотик того времени», - объяснил эксперт.

Сундук с двойным дном в наше время можно считать своеобразной «классикой» контрабанды. В музее также хранятся и другие примеры попыток скрыть те или иные ценные предметы. Например, ботинки, со скрытым дном, в которых переносили бриллианты. Или детская кукла, в ноге которой были обнаружены деньги и украшения. Усложнялось обнаружение таких тайников тем, что раньше не существовало рамок металлодетектора и таможенникам приходилось полагаться в основном на оперативную информацию и свое профессиональное чутье.