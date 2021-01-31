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Двойное дно: как контрабандисты XVI века пытались обмануть таможенников

Владимир Расходчиков
10:05 31.01.2021
Сотрудник музея таможенной службы показал, как раньше контрабандисты пытались спрятать свой товар и какие уловки для этого использовали.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Первые попытки скрыть от взора таможни контрабанду и запрещенные товары берут свое начало еще в царской России. Так, в московском Центральном музее таможенной службы хранится экспонат 16-го века, времен царя Алексея Михайловича. Это сундук, но с хитростью, если поднять его боковую стенку, то можно обнаружить двойное дно, в котором можно прятать те или иные предметы. О том, что там могли хранить и какие товары в те времена считались запретными в программе «Военная приемка» рассказал сотрудник центрального музея таможенной службы Николай Муратов.

«В первую очередь, в качестве контрабанды здесь могли прятать запретные товары. Например, шкурки соболей. Лучшие соболи Российского государства являлись запретным товаром. Это товары, которыми мог торговать только сам государь как главный купец. Еще табак, к примеру. Табак это уже не запретный, а запрещенный товар вообще. Это был, можно сказать, наркотик того времени», - объяснил эксперт.

Сундук с двойным дном в наше время можно считать своеобразной «классикой» контрабанды. В музее также хранятся и другие примеры попыток скрыть те или иные ценные предметы. Например, ботинки, со скрытым дном, в которых переносили бриллианты. Или детская кукла, в ноге которой были обнаружены деньги и украшения. Усложнялось обнаружение таких тайников тем, что раньше не существовало рамок металлодетектора и таможенникам приходилось полагаться в основном на оперативную информацию и свое профессиональное чутье.

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