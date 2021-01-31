Деньги «пахнут»: может ли таможенная собака обнаружить банкноты в багаже

Мы привыкли, что несущие военную службу собаки используются либо для помощи в обезвреживании противника, либо для поиска взрывчатки, мин, наркотиков и тому подобное. Но главный государственный таможенный инспектор кинологического отдела домодедовской таможни Кирилл Рычков заявил в эфире программы «Военная приемка», что способности собак гораздо шире. Например, в аэропорту собака вполне способна вести поиск даже денег.

«Деньги пахнут еще как. Пластик, краски, они имеют свои специфический запах. Доллары, евро, рубли, они немного отличаются по технологии производства. Собака не просто находит деньги, но еще находит их количество, я серьезно», - заявил таможенник.

Специально для программы, таможенники продемонстрировали умения собаки. На движущуюся ленту было погружено несколько сумок с обыкновенными вещами. Но в одной из лежала пачка заранее положенных туда евро. Главной целью кинолога в такой ситуации становится не только сам поиск контрабанды, но и слежка за собакой, чтобы она случайно, в порыве энтузиазма, не зашла в рентгеновский просвечивающий аппарат. После нескольких минут поиска собака успешно находит европейские банкноты, лишний раз доказав, что деньги, все-таки, «пахнут».