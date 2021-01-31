Психолог называла способы побороть зависимость от соцсетей

Избавиться от зависимости от социальных сетей человеку могут помочь различные хобби, а также четкое распределение времени, проведенного онлайн. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала психолог Алиса Метелина.

По словам специалиста, стремление каждую свободную минуту проводить в социальных сетях, а также нахождение там более трех часов в день без четкой цели (например, если это не связано с работой) говорит о зависимости. Избавиться от нее можно разными способами – радикально и постепенно, пояснила Метелина.

В первом случае, если человек решил удалить свой профиль и полностью исчезнуть из социальных сетей, у него может начаться ломка и потребуется какая-то замена, предупредила психолог.

«Что-то из жизни, из реальности, которое вам даст ощущение эйфории. Ощущение эйфории нам дает физическая активность и когда мы что-то получаем, но при этом прикладываем усилия. Это могут быть занятия спортом, но это долго и не у всех срабатывает. Это могут быть танцы, пение, рисование – что-то, где вы чувствуете, что у вас получается», – отметила собеседница.

В случае, когда человек просто хочет сократить время пребывания в соцсетях, но не готов на радикальные меры, Метелина предложила просто постепенно сокращать время пребывания онлайн.

«Если резко бросить, то человек может просто не выдержать тех переживаний, которые на него свалятся, не справиться с ними. А если потихонечку уменьшать дозу, то, в принципе, даже без психолога и без психотерапевта он может выйти из этого состояния… Если вы проводили три часа времени, то проводите, предположим, два – это должно быть ощутимо меньше, но не кардинально», – уточнила психолог.

Метелина также предложила параллельно ставить себе цели пребывания в соцсетях и соблюдать время, которое потребуется на их выполнение, – например, просмотр определенного прямого эфира или выкладывание поста.