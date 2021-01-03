«Сенсация на пустом месте»: российский ученый оценил риски возникновения пандемии «Болезни Х»

Никаких научно обоснованных данных о том, что человечеству угрожает новая смертельная болезнь не существует. К таким выводам пришел российский ученый, доктор биологических наук Алексей Аграновский. В беседе со «Звездой» он оценил высказывания своего коллеги Жан-Жака Муембе-Тамфума о том, что в Конго найдены признаки распространения «Болезни Х». Якобы у одной из женщин имеются признаки лихорадки, но анализы на все известные патогены не дают результатов.

«Мало ли что там в Конго. Это не значит, что человечеству что-то угрожает. Пока нет никаких оснований этого серьезно опасаться. Надо это изучать и иметь в виду, выделять средства на такие работы, но опасности я не вижу», - сказал Аграновский.

Муембе-Тамфум предупредил СМИ о том, что человечеству стоит опасаться новых зоонозов - инфекций, которые передаются от животного человеку. Среди них желтая лихорадка, бешенство, различные формы гриппа, бруцеллез и болезнь Лайма. В свою очередь, Алексей Аграновский считает опасения несколько преувеличенными.

«Нам всегда угрожают разные опасности, в том числе зоонозные инфекции. Но они распространяются не так как грипп или коронавирус. Тут нужен переносчик заражения - животное. Нет же эпидемии бешенства или чумы, потому что их переносят лисы, суслики и другие грызуны. Это ограничивает болезнь. Безусловно, этим нужно заниматься, но это попытка как мне кажется, сделать сенсацию на пустом месте», - добавил российский ученый.

Ранее о возможности появления новых пандемий предупредил футуролог из Японии. По его словам, после того, как ситуация с коронавирусом уйдет в историю, с человечеством останется «неприятная правда» – множество проблем со здоровьем у населения и нежелание менять свой образ жизни.