Сомнолог рассказал, на каком боку спать полезнее

Сомнолог Леонид Третьяк в разговоре со «Звездой» рассказал о пользе сна на левом боку. По словам специалиста, подтвержденных исследований по данному вопросу нет. Однако, добавил врач, существует «бытовая мифология», по которой левый бок - это левое полушарие, и, если спать на левом боку, будет происходить стимуляция его работы. Левое полушарие в свою очередь отвечает за положительные эмоции эйфорической направленности, отметил Третьяк, поэтому засыпать иногда полезнее на левом боку.

«Кроме того, на левом боку полезно спать при нарушении сердечной деятельности, а это имеет значение для тех, у кого сидром апноэ. Сердце находится в таком, можно сказать, более физиологическом положении, то есть оно не подвешено. Это меньше дает риска перебоев сердечного ритма и как бы экскурсии грудной клетки…Можно сказать, что в целом полезно. Но исследований по локализации не проводилось»,- заявил врач.

Однако, отметил медик, большинство людей во сне все же переворачиваются. Также, по словам Третьяка, вредно спать на спине, особенно тем, у кого есть проблемы с носовым дыханием, с сердечно-легочной недостаточностью по малому кругу и у кого есть синдром сонного апноэ, который порой происходит при высокой массе тела, когда диафрагма «поддавливается». Также не стоит спать на спине при различных ЛОР-патологиях. Беременным женщинам, добавил врач, следует спать на боку.