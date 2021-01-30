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Сомнолог рассказал, на каком боку спать полезнее

Анна Назайкина
12:59 30.01.2021
Кроме того, специалист предупредил об опасности сна на спине.
Сомнолог рассказал, на каком боку спать полезнее
© Фото: m.fotostrana.ru
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Сомнолог Леонид Третьяк в разговоре со «Звездой» рассказал о пользе сна на левом боку. По словам специалиста, подтвержденных исследований по данному вопросу нет. Однако, добавил врач, существует «бытовая мифология», по которой левый бок - это левое полушарие, и, если спать на левом боку, будет происходить стимуляция его работы. Левое полушарие в свою очередь отвечает за положительные эмоции эйфорической направленности, отметил Третьяк, поэтому засыпать иногда полезнее на левом боку.

«Кроме того, на левом боку полезно спать при нарушении сердечной деятельности, а это имеет значение для тех, у кого сидром апноэ. Сердце находится в таком, можно сказать, более физиологическом положении, то есть оно не подвешено. Это меньше дает риска перебоев сердечного ритма и как бы экскурсии грудной клетки…Можно сказать, что в целом полезно. Но исследований по локализации не проводилось»,- заявил врач.

Однако, отметил медик, большинство людей во сне все же переворачиваются. Также, по словам Третьяка, вредно спать на спине, особенно тем, у кого есть проблемы с носовым дыханием, с сердечно-легочной недостаточностью по малому кругу и у кого есть синдром сонного апноэ, который порой происходит при высокой массе тела, когда диафрагма «поддавливается». Также не стоит спать на спине при различных ЛОР-патологиях. Беременным женщинам, добавил врач, следует спать на боку.

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