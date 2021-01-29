«Завидую белой завистью»: актер Владимир Борисов о достижениях Ланового

Народный артист РФ Владимир Борисов поделился со «Звездой» воспоминаниями о Василии Лановом. По его словам, ушедший из жизни народный артист СССР являлся великим человеком и прекрасным актером.

«Добрые слова всегда о нем будут, потому что это был великий человек. До конца своих дней работал в театре. Это просто пример для актеров. Хорошей, белой завистью завидую всему, что он сделал. Великие роли сыграл, хороший, прекрасный актер», - сказал артист.

Также он рассказал, что в детстве часто ходил в театр насладиться игрой великого актера. Потом уже и сам Борисов стал играть в тех же спектаклях, что и Лановой.

Напомним, что Василий Лановой скончался накануне в возрасте 87 лет. В начале января стало известно о том, что его госпитализировали вместе с супругой Ириной Купченко после положительного результата анализа крови на антитела к COVID-19. Тогда артист чувствовал себя нормально, однако с учетом возраста было принято решение о госпитализации. Впоследствии у Ланового было обнаружено воспаление легких.

С 1957 года и до самой смерти он служил в Театре имени Вахтангова, а его роли в таких фильмах, как «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Анна Каренина» и «Семнадцать мгновений весны», вошли в золотую коллекцию классики отечественного кинематографа.