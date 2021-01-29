Покровская рассказала об уникальной дружбе с Лановым

Народная артистка РСФСР Алина Покровская рассказала, что известие о смерти любимого друга и артиста Василия Ланового потрясло ее до глубины души. Вместе они снялись в фильме «Офицеры» в 1971 году. Покровская исполнила роль Любы Трофимовой. В их дуэт на экране тогда влюбилась вся страна, а фильм приобрел всенародную славу.

«Мы виделись очень редко, но у нас всегда была необычная связь. Он всегда звонил, поздравлял, мы встречались в Доме актера. Это бывало редко, но всегда существовало. Я никогда не испытывала чувства влюбленности в него, но у нас была дружба и очень тонкая, настоящая связь. Я прихожу со спектакля сегодня вечером, я в 23:00 пришла домой и первый звонок... меня как по голове ударили. Мы уходим, нас было очень много, но мы уходим», - сказала Покровская.

Василий Лановой умер вечером, 28 января, на 88-м году жизни. Ранее врачи диагностировали у актера коронавирусную инфекцию. Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. После окончания школы он стал студентом факультета журналистики МГУ, однако уже через полгода принял решение поступить в Театральное училище имени Щукина. Уже в студенческие годы Лановой блистал в своем первом фильме.

С 1957 года Лановой служил в Государственном академическом театре имени Вахтангова, а также снимался в художественных фильмах. Зрителю сразу понравился мужественный образ актера, а его роли в таких фильмах как «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры» и «Семнадцать мгновений весны» вошли в золотую коллекцию классики отечественного кинематографа.

Лановой является лауреатом Ленинской премии и Героем Труда Российской Федерации. Актер награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Дружбы народов, орденом Почета, орденом Андрея Первозванного, орденом Петра Великого II степени, орденом Святого Станислава, орденом «За рыцарство», орденом Александра Невского.