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«Он уважал совесть»: Назаров рассказал об отличительных чертах характера Ланового

Ян Брацкий
00:46 29.01.2021
За свою творческую карьеру, Василий Семенович Лановой сыграл десятки ролей, которые принесли ему заслуженную славу и любовь зрителей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: АГН Москва globallookpress
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Вся жизнь и творческая карьера Народного артиста Василия Ланового является примером служения и верности своим идеалам. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал его коллега Юрий Назаров.

«Редкий случай, когда артист не только показывает что-то на сцене, а еще имеет совесть и честь, не взирая на сложности и обстоятельства. Василий Семенович был такой, чем выгодно отличался от большинства артистов, которые совесть не всегда уважали, а он уважал и остался верен стране, своей судьбе и своей Родине. Это сегодня, как показало время, не очень в моде, но он таким был, таким и ушел», - рассказал Назаров.

Василий Лановой умер сегодня на 88-м году жизни. Последнее время он провел в реанимации столичной клиники, ранее врачи диагностировали у артиста коронавирус.

Василий Лановой запомнился своими работами в театре и кино. Его роли в таких фильмах как «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры» и «Семнадцать мгновений весны» принесли ему настоящую славу и зрительскую любовь.

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