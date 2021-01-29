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Актриса Немоляева навала смерть Ланового личным горем

Ян Брацкий
00:22 29.01.2021
Василий Лановой умер на 88-м году жизни, ранее врачи диагностировали у него новую коронавирусную инфекцию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Павел Кашаев, Global Look Press
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Смерть Народного артиста Василия Ланового это большая утрата для всех, кто его знал и любил. Таким мнением со «Звездой» поделилась его коллега Светлана Немоляева. С Лановым она была знакома с юности, поэтому тяжело переживает утрату.

«Я Васю Ланового знаю со студенческих лет и это огромный кусок моей жизни. Я просто потрясена. Понимаю, что возраст, но он был такой подвижный, живой и энергичный. Он все время проводил в театре и дня без него не мог прожить. Утрата Васи Ланового для меня личное горе и трагедия. Я хочу передать слова соболезнования его супруге, театру и всем людям, которые знали и любили его. Пусть земля ему будет пухом. Очень большое горе», - рассказала Немоляева.

Василий Лановой умер на 88-м году жизни, ранее врачи диагностировали у него новую коронавирусную инфекцию. Артиста госпитализировали в одну из столичных больниц и долгое время пытались спасти. Сегодня вечером сердце звезды отечественного кинематографа остановилось.

С 1957 года Лановой служил в Государственном академическом театре имени Вахтангова, а также снимался в художественных фильмах. Зрителю сразу понравился мужественный образ актера, а его роли в таких фильмах как «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры» и «Семнадцать мгновений весны» вошли в золотую коллекцию классики отечественного кинематографа.

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