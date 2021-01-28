«Золотые» руки: как ремонтные мастерские обманывают россиян и вымогают деньги

В России появился новый вид мошенничества – речь об обычных сервисах техники, куда люди обращаются, когда ломается телефон, ноутбук и любые другие вещи. Оказывается, что некоторые такие конторы технику не чинят, а могут сломать еще больше из-за непрофессиональных мастеров, либо делают ремонт, который не нужен и берут втридорога. Корреспондент «Звезды» устроился в одну из фирм и узнал, как все работает.

Когда жительница Москвы Ольга отдавала свой барахливший ноутбук на ремонт, пообещали все исправить быстро и что услуга обойдется в три тысячи рублей.

«После того, как курьер забрал ноутбук, мне позвонил мастер и стоимость назвал не две, три тысячи рублей, а десять тысяч рублей. Телефон не отвечает в течение длительного времени. И адрес, который указан в договоре, родственники решили поехать по этому адресу, этого адреса не существует. Там какой-то жилой дом», – рассказывает она.

Адрес склада, где в заточении оказался ее ноутбук, Ольга нашла с трудом. Но и это полдела, технику теперь ей не возвращают – приходится вызывать полицию.

Интернет кишит гневными отзывами о работе таких сервисов. Сломанные ноутбуки, сгоревшие розетки, протекающие краны буквально кормят нечистых на руку мастеров по ремонту. Схема простая – клиент, как правило, не понимает, что там могло сломаться. Это развязывает сервисным центрам руки. Цену за услугу можно назначить любую, законом она не ограничена.

Еще один пострадавший Денис вызвал мастера на час, когда перестали работать розетки. Специалиста нашел в интернете, цены не кусались – всего пара тысяч рублей. По приезду мастера сумма неожиданно выросла до сорока пяти, а потом и до девяноста тысяч.

Самого Дениса тогда не было дома. С «золотым» мастером общались его пожилые родители. Хорошо, что сын сразу их предупредил – больше не платите. Но когда мастера узнали, что желаемой суммы не получат, привели свои аргументы.

«Они звонили своему начальнику, как родители мне объясняли. И мама разговаривала с начальником. Он им угрожал и непристойными словами обзывал. В итоге, как мама поняла, он дал команду ребятам, чтобы демонтаж произвести, все разломать», – говорит Денис.

Наш телеканал тоже решил вызвать мастера на час. Легенда гласит, что у нас не работает электроплита. Выезд для осмотра без работ стоил 590 рублей, замена деталей – от 490 рублей. Однако когда мастера приехали, цены неожиданно выросли. Оказалось, что за ремонт нужно заплатить уже восемь тысяч рублей.

Однако с появлением телекамеры все изменилось – мастера начали говорить, что работают по прайсу. Оказалось, что замена одного автомата стоит чуть больше тысячи. Остальные рубли мастера посчитали, как коэффициент работы под напряжением.

«Чтобы плита заработала, достаточно было заменить автомат, который в силу времени вышел из строя. Остальные автоматы нормальные, подключены они нормально. Работы под напряжением здесь нет, потому что напряжение выключается другим автоматом. Время работы – пять-четыре минуты», – объясняет мастер по бытовому ремонту Дмитрий Бутузов.

Отправляемся в компанию, на которую жалуются в интернете чаще всего. Якобы хотим устроиться на работу. Разговор с будущим начальником складывается интересный.

«У нас есть рейтинг мастеров. Он зависит от чека. То есть, если вы будете стесняться брать большие суммы, то вы... За карниз, жалюзи, полочки у меня мастера пытаются тысяч 12-25 взять. То есть мы не церемонимся с клиентами. Самый большой минус... Не минус, а проблема, да, что у всех наших клиентов цена начинается от тысячи рублей. Слово "от" клиенты просто не слышат. У меня нет ни одного мастера, который работает по прайсу. Сам понимаешь», – раскрывает он принципы работы.

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«От тысячи рублей? Хорошо! Я вам даже скидку сделаю. Все разобрал, положил. Потом говоришь, надо еще две дырочки сделать. Будет в районе семи тысяч рублей. Клиент говорит, да вы что?!», – продолжает начальник.

При нас ему звонит мастер, что называется, с полей.

«Вот мастер работы сделал. По цене не общался еще. Сейчас начинается интересный разговор. Сейчас ууууууу! "Без проблем". Ломает все, и все», – заключает он.

Наша телекомпания подготовила несколько запросов в Федеральную антимонопольную службу, Роспотребнадзор и прокуратуру города Москвы. На момент выхода сюжета в эфир ответов редакция не получила. Но мы надеемся, что этот материал станет поводом для пристального внимания правоохранительных органов.