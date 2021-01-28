Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Политолог назвал причины, побудившие США продлить ДСНВ с Россией

Ян Брацкий
02:06 28.01.2021
Накануне Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ до 5 февраля 2026 года.
Политолог назвал причины, побудившие США продлить ДСНВ с Россией
© Фото: CNP MediaPunch via www.imago-im globallookpress
Читайте нас на:

Согласие США продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) направлено на выстраивание долгосрочных отношений Вашингтона с Москвой. Таким мнением со «Звездой» поделился профессор политологии Университета Хэмлайн в Миннесоте Дэвид Шульц.

«Я думаю, что президент США хочет это сделать и установить базовые отношения с Российской Федерацией. Для администрации Байдена важно прийти к соглашению, чтобы две страны действительно не участвовали в гонке ядерных вооружений на данный момент», - заявил Шульц.

Не исключено, что существующая редакция Договора со временем будет пересмотрена, допустил профессор. Либо будут подписаны новые соглашения, охватывающие более глобальные политические процессы.

«Есть шанс, что в его срок будет принято несколько соглашений. Возможно, продление договора СНВ в последующих поправках будет связано с какими-то другими важными политическими вопросами», - добавил политолог.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном Давосском экономическом форуме заявил, что продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет, по мнению российского лидера, является шагом в правильном направлении. По мнению российского лидера, это особенно актуально в свете многочисленных региональных конфликтов и деградации системы глобальной безопасности.

Накануне состоялся телефонный разговор президентов России и США. Владимир Путин и Джозеф Байден выразили удовлетворение в связи с обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ. Также российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ между РФ и США до 5 февраля 2026 года.

Напомним, что договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. На сегодняшний день это единственное соглашение между странами, которое ограничивает ядерные арсеналы, срок которого истекает 5 февраля 2021 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:36 В стране и мире
Москва потеряла 700 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19
22:06 В стране и мире
Угрожавшего взорвать магазин в Москве мужчину доставили в полицию
20:27 В стране и мире
Видео
Путин в Музее Победы дал старт иммерсивному проекту о блокадном Ленинграде
18:34 В стране и мире
В Роспотребнадзоре рассказали о максимальном интервале между компонентами вакцины от коронавируса
20:57 Армия
Видео
Боевая подготовка войск: военные ЗВО принимают участие в учениях в шести регионах РФ
Популярное
Популярное
Назван необычный признак приближающегося инфаркта
«Потусторонняя» синяя дымка вокруг Плутона оказалась смертоносным ядом
Стоматолог перенесла клиническую смерть и рассказала о путешествии «в волшебные джунгли»
Посылки, звонки и дядя Миша: стали известны подробности жизни Ефремова в колонии
Оружие советских спецслужб выставили на продажу в США
UFC отстранил Макгрегора на полгода после боя с Порье
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.