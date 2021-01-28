Политолог назвал причины, побудившие США продлить ДСНВ с Россией

Согласие США продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) направлено на выстраивание долгосрочных отношений Вашингтона с Москвой. Таким мнением со «Звездой» поделился профессор политологии Университета Хэмлайн в Миннесоте Дэвид Шульц.

«Я думаю, что президент США хочет это сделать и установить базовые отношения с Российской Федерацией. Для администрации Байдена важно прийти к соглашению, чтобы две страны действительно не участвовали в гонке ядерных вооружений на данный момент», - заявил Шульц.

Не исключено, что существующая редакция Договора со временем будет пересмотрена, допустил профессор. Либо будут подписаны новые соглашения, охватывающие более глобальные политические процессы.

«Есть шанс, что в его срок будет принято несколько соглашений. Возможно, продление договора СНВ в последующих поправках будет связано с какими-то другими важными политическими вопросами», - добавил политолог.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном Давосском экономическом форуме заявил, что продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет, по мнению российского лидера, является шагом в правильном направлении. По мнению российского лидера, это особенно актуально в свете многочисленных региональных конфликтов и деградации системы глобальной безопасности.

Накануне состоялся телефонный разговор президентов России и США. Владимир Путин и Джозеф Байден выразили удовлетворение в связи с обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ. Также российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ между РФ и США до 5 февраля 2026 года.

Напомним, что договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. На сегодняшний день это единственное соглашение между странами, которое ограничивает ядерные арсеналы, срок которого истекает 5 февраля 2021 года.