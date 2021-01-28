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Музыкант группы «Чайф» рассказал об онлайн-концертах в период пандемии COVID-19

Ян Брацкий
01:05 28.01.2021
По мнению музыканта, дистанционное общение со зрителем не устраивает всех участников концерта и должно быть устранено.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сооснователь и бессменный гитарист группы «Чайф» Владимир Бегунов поделился своими впечатлениями от ограничений, которые были введены из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. В беседе со «Звездой» музыкант рассказал об опыте проведения онлайн-концертов и выразил надежду, что скоро подобный формат общения со зрителем уйдет в прошлое.

«Онлайн-концерты были своеобразной отдушиной, но это слабая замена большому действу, к которому мы привыкли. Обидно, ведь мы тогда запланировали большой тур, успели отыграть 10 концертов, а их должно было быть более 60. Со светлым сердцем надеюсь на продолжение», - сказал Бегунов.

Настоящим праздником для музыкантов стали незначительные послабления, когда в зрительный зал начали запускать небольшое количество поклонников.  

«По ощущениям, онлайн-концерт очень странная вещь. Камеры, люди непонятные. Было тревожно, но радовало то, что разрешили немного публики запустить в зал. Они сидели с определенным интервалом, не было партера, но ощущение зала было», - поделился впечатлениями гитарист.

По мнению Бегунова, настоящий музыкант всегда сумеет донести свое творчество и идею до слушателя, причем в любом формате. Однако есть вещи, которые после долгих лет успешной гастрольной деятельности просто не воспринимаются.

«Когда ты артист первого уровня, то выходя на стадион ты получаешь непередаваемые ощущения. Онлайн ты сидишь перед камерой. Ты не видишь лиц, не видишь реакции, на сцене ничего интересного не происходит. Когда мы увиделись во время жестких ограничений, наш директор сказал, что он ощутил приближение пенсии. Мы компанейские ребята и я представляют ощущения людей, сидящих постоянно в своих квартирах. Мы двумя руками за то, чтобы это закончилось и мы смогли жить дальше», - добавил он.

Не исключено, что это произойдет в ближайшем будущем. Сегодня власти Москвы отменили ограничения на ночную работу предприятий общепита, ночных клубов, дискотек и других развлекательных организаций. Однако, несмотря на отмену ограничений, заведения обязаны по-прежнему соблюдать требования санитарного режима и по рассадке посетителей, которые были установлены Роспотребнадзором.

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