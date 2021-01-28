Директор Театра имени Вахтангова рассказал о состоянии подключенного к ИВЛ Ланового
Кирилл Крок объяснил, что актера перевели в реанимацию из-за ухудшения самочувствия.
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Народный артист СССР Василий Лановой был переведен в реанимацию из-за ухудшения состояния. Это произошло еще накануне ночью, рассказал телеканалу «Звезда» директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
«Стало плохо, поэтому его перевели в реанимацию. Состояние с учетом возраста, болезней... Будем надеяться. Это последствия COVID», - отметил он.
Ранее СМИ сообщили, что актера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Лановой был госпитализирован вместе с супругой 2 января после положительного теста на коронавирус.