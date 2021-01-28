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Юрист объяснил запрет МВД ретушировать фотографии на паспорт

Анна Назайкина
13:00 28.01.2021
По словам эксперта, при определенных манипуляциях со снимком исчезают важные особенности лица, вследствие чего могут возникнуть проблемы с идентификацией личности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Nikolay Gyngazov, Globallookpress
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Юрист Сергей Богатов в разговоре со «Звездой» объяснил запрет Министерства внутренних дел ретушировать фотографии на паспорт. По словам специалиста, это является вопросом идентификации личности, так как при определенных манипуляциях со снимком могут исчезнуть важные особенности лица.

«Вы знаете, я не вижу в этом никакой проблемы, никакой сложности. Цель этого вполне понятная и простая - это сделать так, чтобы максимально идентифицировать личность. При ретуши могут исчезнуть какие-то важные особенности лица. Допустим, упаси боже, произошло преступление. Кто-нибудь запомнил какую-то важную особенность вот этого лица. И при ретуши фотографии будет возникать проблема с идентификацией такого лица. Соответственно, если лицо настоящее, без ретуши, то подобных искажений уже нет, и мы видим, как человек по-настоящему выглядит», - объяснил юрист.

Также специалист напомнил, что изменения коснулись и требований по очкам. Фотографироваться на документ в них можно, однако важно, чтобы они не закрывали глаза и были прозрачными. Съемка на паспорт в линзах также разрешена, но необходимо, чтобы они не искажали цвет глаз.

Одиннадцатого января 2021 года в России вступил в силу обновленный административный регламент МВД по выдаче и замене паспортов. У граждан отныне появилась возможность оформить временное удостоверение личности, которое будет действительным на период подготовки паспорта.

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