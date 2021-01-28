Нулевая видимость: кадры из Владивостока во власти снежного циклона

Во Владивостоке из-за прихода снежного циклона резко ухудшилась погода. Вечером в четверг, 28 января, пошел снег, а ветер усилился до 15 м/с, из-за чего видимость стала почти нулевой.

По прогнозу синоптиков, такая погода сохранится до завтрашнего дня. В некоторых районах Приморья за следующие 12 часов может выпасть 20 мм снега и более. Общее количество выпавших осадков может составить месячную норму и даже превысить ее.

Во Владивостоке и на мысах побережья ветер порывами может достигать 35 – 38 м/с.

Температура воздуха в городе составляет на данный момент около 15 градусов мороза, однако в сочетании с другими погодными условиями ощущается около -30.

Из-за ухудшившейся погоды городу грозят большие проблемы. Поле мощных снегопадов и ураганного ветра в ноябре во Владивостоке произошли аварии на сетях и перебои с транспортом, травм получили почти сто человек.