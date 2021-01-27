Режиссер сериала «Зорге» рассказал, чем его «зацепил» Лахин

Режиссер Сергей Гинзбург назвал Юрия Лахина, который сыграл в его сериале «Зорге», потрясающим актером. Об этом он рассказал телеканалу «Звезда».

«И человек очень приличный, что большущая редкость. В нем была такая мощь мужская, какая-то внутренняя интеллигентность. Я сейчас даже не назову, кто еще из актеров наших обладал такой краской, как он», - добавил Гинзбург.

Режиссер отметил, что очень ценил Лахина как актера.

«Я, конечно, был в него влюблен как в актера, потому что он действительно потрясающий актер. Очень жалко, он еще очень много мог сделать», - сказал Гинзбург.

Юрия Лахина не стало в среду, 27 января. Ему было 68 лет. СМИ сообщают, что предварительной причиной смерти артиста стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.