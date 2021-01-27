Рябков заявил, что при Байдене позиция США по ДСНВ стала более «здравой»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в разговоре со «Звездой» рассказал, что продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений более чем на пять лет невозможно, так как данный срок закреплен в самом документе.

«Договор написан так, что он не может быть продлен на больший срок и дальнейшее продление в принципе исключено за 2026 год. То есть нам нужно в остающийся пятилетний период его действия постараться договориться о чем-то с американцами на замену», - сказал дипломат.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства заявил, что момент отсутствия предварительных условий является очень важным, это «фундаментальный» элемент российского подхода к продлению договора. Рябков добавил, что администрация экс-президента США Дональда Трампа весь прошлый год пыталась «догрузить» ситуацию с ДСНВ своими требованиями, которые были совершенно неприемлемыми для российской стороны.

«С удовлетворением отмечаем, что с приходом Байдена в американской позиции здравые элементы усилились, и мы достаточно быстро вышли на эту договоренность, которая снимает многие вопросы и создает предсказуемость, в общем успокаивает ситуацию в значительной мере», - заявил он.

По мнению дипломата, процесс закрепления договоренностей по СНВ-3 между США и Россией завершается успешно. Свидетельством этого является единогласное голосование в обеих палатах Федерального собрания РФ, отметил он. Также Рябков рассказал, что в данный момент ожидается подписание ратификационного закона президентом РФ, после чего американским партнерам будет передана нота о завершении всех внутренних процедур - с этого момента договоренность вступит в силу. Дипломат считает, что все процедуры могут быть завершены до 4 февраля.

«Здесь у нас появляется определенная перспектива для развертывания широкого фронта работ по контролю над вооружениями, и продление договора, в том виде, в котором он был подписан 10 лет назад, - это надежный фундамент. Он доказал свою работоспособность. Важно, что он не пошатнулся и что его удалось сберечь», - сказал Рябков.

Накануне состоялся телефонный разговор президентов России и США. Владимир Путин и Джозеф Байден выразили удовлетворение в связи с обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ. Также российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ между РФ и США до 5 февраля 2026 года. В ГД и Совете Федерации РФ его единогласно ратифицировали.

Напомним, что договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. На сегодняшний день это единственное соглашение между странами, которое ограничивает ядерные арсеналы, срок которого истекает 5 февраля 2021 года.