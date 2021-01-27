Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Режиссер «Вечного зова» рассказал, как Лахин впервые попал в кино

Иван Линдеманн
16:03 27.01.2021
Владимир Краснопольский объяснил, что для съемок в фильме искал тех актеров, которые еще не были известны публике.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Режиссер «Вечного зова» Владимир Краснопольский рассказал телеканалу «Звезда», как Юрий Лахин впервые попал в кино. Народный артист РСФСР объяснил, что для съемок в фильме искал тех актеров, которые еще не были известны публике. Это, по его словам, требовалось для создания народной атмосферы.

«Я был в это время в Свердловске и решил снова зайти в Театр драмы, посмотреть, не появились ли там новые актеры. Не помню, какой спектакль шел, но мне показалось, что русское лицо хорошее, хороший голос, думающий человек. А нам нужно было найти актера на роль сына Вельяминова - такого, к уральскому типу подобрать», - рассказал режиссер.

После спектакля Краснопольский подошел к Лахину и предложил ему сняться в фильме. Тот объяснил, что никогда не играл в кино. Но режиссера это не расстроило - он привез его на «Мосфильм» и сделал кинопробу.

«Впечатление у всей съемочной группы сложилось, что это наш артист. Он не хватал звезд с неба, в нем была та уральская закалка - с его голосом, с его глазами... Он понимал, что он говорит, - это очень важно. Роль у него была нелегкая, но он держался очень органично. Он прибавлял что-то от себя к тем текстам, которые были написаны... Овладел мотоциклом, ездил совершенно спокойно», - вспоминает Краснопольский.

По словам режиссера, сцены с участием Лахина всегда были запоминающимися - он умел смотреть и хорошо доносить мысль до зрителя.

О смерти звезды сообщил в среду, 27 января, драматург Николай Коляда. Актер умер на 69-м году жизни. Режиссер детективного сериала «Ликвидация», где также снимался Лахин, отметил, что смерть заслуженного артиста РСФСР стала для него огромной потерей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:26 В стране и мире
Законопроект об индексации пенсий на уровне не ниже инфляции внесли в Госдуму
15:28 В стране и мире
Видео
Путин призвал оказать гуманитарную помощь Нагорному Карабаху
14:29 Эксклюзив
Видео
Режиссер «Ликвидации» назвал личной потерей смерть актера Юрия Лахина
13:52 Спорт
Глава FSA заявил, что Финская лыжная ассоциация приняла извинения Большунова
09:29 В стране и мире
Видео
Власти Москвы отменили ограничения на ночную работу баров, ресторанов и дискотек
Популярное
Популярное
«Потусторонняя» синяя дымка вокруг Плутона оказалась смертоносным ядом
Стоматолог перенесла клиническую смерть и рассказала о путешествии «в волшебные джунгли»
Посылки, звонки и дядя Миша: стали известны подробности жизни Ефремова в колонии
Оружие советских спецслужб выставили на продажу в США
UFC отстранил Макгрегора на полгода после боя с Порье
Ученые назвали эффективное средство для профилактики коронавируса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.