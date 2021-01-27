Режиссер «Вечного зова» рассказал, как Лахин впервые попал в кино

Режиссер «Вечного зова» Владимир Краснопольский рассказал телеканалу «Звезда», как Юрий Лахин впервые попал в кино. Народный артист РСФСР объяснил, что для съемок в фильме искал тех актеров, которые еще не были известны публике. Это, по его словам, требовалось для создания народной атмосферы.

«Я был в это время в Свердловске и решил снова зайти в Театр драмы, посмотреть, не появились ли там новые актеры. Не помню, какой спектакль шел, но мне показалось, что русское лицо хорошее, хороший голос, думающий человек. А нам нужно было найти актера на роль сына Вельяминова - такого, к уральскому типу подобрать», - рассказал режиссер.

После спектакля Краснопольский подошел к Лахину и предложил ему сняться в фильме. Тот объяснил, что никогда не играл в кино. Но режиссера это не расстроило - он привез его на «Мосфильм» и сделал кинопробу.

«Впечатление у всей съемочной группы сложилось, что это наш артист. Он не хватал звезд с неба, в нем была та уральская закалка - с его голосом, с его глазами... Он понимал, что он говорит, - это очень важно. Роль у него была нелегкая, но он держался очень органично. Он прибавлял что-то от себя к тем текстам, которые были написаны... Овладел мотоциклом, ездил совершенно спокойно», - вспоминает Краснопольский.

По словам режиссера, сцены с участием Лахина всегда были запоминающимися - он умел смотреть и хорошо доносить мысль до зрителя.

О смерти звезды сообщил в среду, 27 января, драматург Николай Коляда. Актер умер на 69-м году жизни. Режиссер детективного сериала «Ликвидация», где также снимался Лахин, отметил, что смерть заслуженного артиста РСФСР стала для него огромной потерей.